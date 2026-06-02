In den Verhandlungen gab es zunächst wieder Rückschritte. Nach US-Bombardierungen am Wochenende wurde von den iranischen Revolutionsgarden ein Vergeltungsschlag vermeldet. Ausserdem hiess es zwischenzeitlich, der Iran wolle den Austausch aus Protest gegen eine erneute Eskalation der Lage im Libanon einstellen. Trump kündigte später aber an, die Gespräche gingen in «schnellem Tempo» weiter und die Hisbollah-Miliz sowie Israel würden im Libanon auf weitere Angriffe verzichten.