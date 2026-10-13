07:35
Die Ölpreise haben am Dienstag im frühen Handel nachgegeben. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee zur Lieferung im Dezember gab zuletzt um 1,04 Prozent auf 105,54 US-Dollar nach. In den drei vorangegangenen Handelstagen war der Preis für die Sorte Brent um mehr als sechs Prozent gestiegen.
Eine Serie von Drohnen- und Raketenangriffen der vom Iran unterstützten Huthi auf den wichtigsten Flughafen Saudi-Arabiens erhöht unterdessen den Druck auf Washington, sich stärker in den Konflikt im Jemen einzuschalten. Zugleich erklärte US-Präsident Donald Trump, es habe Verstösse gegen die von ihm verkündete «Energiewaffenruhe» zwischen der Ukraine und Russland gegeben.
«Es waren einige schwindelerregende Tage voller Schlagzeilen», sagte der Energieexperte Scott Shelton vom Finanzdienstleister TP ICAP der Nachrichtenagentur Bloomberg. Er verwies unter anderem auf Trumps Äusserungen zu einer «Energiewaffenruhe» zwischen der Ukraine und Russland sowie auf die Angriffe der Huthi auf Saudi-Arabien. «Wir haben einen chaotischen Start in die Woche.»
Die Ölpreise sind seit Jahresbeginn um mehr als 70 Prozent gestiegen. Der Krieg der USA gegen den Iran hat die Energiemärkte erheblich durcheinandergebracht.
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06:20
Der Swiss Market Index (SMI) steht bei der IG Bank vorbörslich 0,1 Prozent tiefer bei 13'854 Punkten.
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05:00
Geopolitische Spannungen und schwache US-Technologiewerte haben die asiatischen Aktienmärkte am Dienstag auf Talfahrt geschickt. Die japanische Börse in Tokio tendierte schwächer, wobei der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 2,5 Prozent auf 67'292,39 Punkte nachgab. Der breiter gefasste Topix notierte 0,5 Prozent niedriger bei 4085,91 Zählern. Auch in China zogen sich die Anleger zurück. Die Börse Shanghai verlor 0,9 Prozent auf 3761,24 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen fiel um 1,3 Prozent auf 4232,65 Punkte.
In Japan drückte vor allem der Ausverkauf bei Halbleiterwerten auf die Stimmung. «Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass der japanische Aktienmarkt heute von dem Abwärtstrend bei den US-Halbleiteraktien beeinflusst wird», sagte Maki Sawada, Strategin bei Nomura Securities. Zudem sorgten geopolitische Risiken für Verunsicherung: Sorgen über einen Angriff auf einen saudi-arabischen Flughafen und die diskutierte «Energie-Waffenruhe» zwischen Russland und der Ukraine dämpften die Risikobereitschaft. Zu den grössten Verlierern zählten Chipwerte wie Kioxia Holdings mit einem Minus von 13 Prozent sowie Taiyo Yuden und Kokusai Electric. Gefragt waren hingegen Schifffahrtsunternehmen wie Kawasaki Kisen Kaisha und Mitsui O.S.K. Lines, die um rund vier Prozent zulegten.
In China stand Tencent im Fokus. Der Technologiekonzern plant die Ausgabe von Anleihen im Volumen von mindestens 4,5 Milliarden Dollar, um seine massiven Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) zu finanzieren. Unterdessen blicken Investoren auf die Geldpolitik in Japan, wo der Internationale Währungsfonds (IWF) trotz eines schwächeren Wachstums mit weiteren Zinsschritten der Bank of Japan (BOJ) rechnet. Die globalen Krisenherde bleiben dabei der bestimmende Faktor. «Die Märkte entdecken gerade wieder, dass Geopolitik dann am wichtigsten ist, wenn sie sich auf die Inflation auswirkt», erklärte Charu Chanana, Chefstrategin bei Saxo. Dies setze teure Wachstumsaktien unter Druck.
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03:50
Am Devisenmarkt sorgte die vorsichtige Stimmung der Anleger grundsätzlich für eine Nachfrage nach sicheren Häfen. Zudem wies der IWF auf eine hohe Volatilität bei asiatischen Währungen hin, die staatliche Interventionen rechtfertigen könnte. Im asiatischen Handel verlor der Dollar dennoch 0,2 Prozent auf 158,25 Yen und legte leicht auf 6,6954 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,2 Prozent niedriger bei 0,8328 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,2 Prozent auf 1,1173 Dollar und zog leicht auf 0,9305 Franken an.
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03:30
Die Ölpreise blieben angesichts der geopolitischen Spannungen im Nahen Osten und möglicher Angebotsrisiken ein bestimmendes Thema für die Märkte. Investoren wägten die Folgen der Angriffe in Saudi-Arabien gegen die Aussicht auf zusätzliche Diesellieferungen aus Russland ab. Am Rohstoffmarkt verbilligte sich die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee am Dienstag jedoch um 1,0 Prozent auf 105,56 Dollar je Barrel (159 Liter). Das US-Öl WTI notierte 1,1 Prozent schwächer bei 92,66 Dollar.
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00:30
Zu Beginn einer ereignisreichen Woche haben die Anleger an den US-Börsen vorsichtig agiert. Kurz vor dem Start der Berichtssaison der Unternehmen gaben die wichtigsten Aktienindizes am Montag überwiegend nach. Technologiewerte litten unter anhaltenden Gewinnmitnahmen bei den Aktien von Chipherstellern. Ansonsten mangelte es angesichts des Feiertages «Columbus Day» insgesamt an Impulsen, zumal der Anleihenmarkt zu Wochenbeginn geschlossen blieb.
Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,71 Prozent auf 30'664,70 Punkte nach unten. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,06 Prozent auf 7'807,24 Zähler nach. Er hatte am Dienstag noch ein Rekordhoch erreicht. Der Leitindex Dow Jones Industrial hingegen legte um 0,38 Prozent auf 51'850,55 Punkte zu.
Im Blick blieb die Lage im Nahen Osten und am Rohölmarkt. Der Iran hatte vermeldet, über Mediatoren weiterhin im Austausch mit den USA zu sein. Nachdem die Ölpreise im frühen Handel noch leicht gefallen waren, drehten sie im Tagesverlauf in die Gewinnzone. Die Ölpreise hatten zuletzt die Teuerung wieder nach oben getrieben. Entsprechend richten sich die Blicke auf Inflationszahlen zur Wochenmitte, die auch für den geldpolitischen Kurs der Notenbank wichtig sind.
Die Berichtssaison startet am Dienstag mit den Zahlen erster Grossbanken. Marktanalyst Maximilian Wienke vom Handelshaus Etoro verwies darauf, dass die Anleger bereits vorsichtiger geworden seien. Bank-Aktien stünden seit geraumer Zeit unter Druck. «Ein Teil der Risiken dürfte damit allerdings schon in den Kursen berücksichtigt sein», schrieb Wienke. Die Quartalszahlen und Prognosen würden nun darüber entscheiden, ob die Korrektur weitergehe oder der Sektor drehe.
Auch Künstliche Intelligenz (KI) bleibt ein Topthema an den US-Börsen. Die Experten des Börsen- und Analyseportals Index Radar warnten diesbezüglich vor einer Konzentration in historischem Ausmass: «Die zehn grössten KI-Werte vereinen inzwischen gut 40 Prozent der gesamten Marktkapitalisierung auf sich.» Damit würden sie den bisherigen Spitzenwert des Tech-Sektors während der Dotcom-Blase übertreffen. Die Entwicklung einzelner Schwergewichte und der übrige Markt lägen weit auseinander.
Unter den Einzelwerten hatte Starbucks Pläne zum Kauf der auf mexikanische Küche spezialisierten Chipotle-Restaurants verneint. Die Chipotle-Aktien fielen um 3,8 Prozent, während die Papiere der Kaffeehaus-Kette um 1,7 Prozent stiegen.
Die Anteilscheine von CCC Intelligent Solutions zogen gar um 8,1 Prozent an. Das Private-Equity-Unternehmen GTCR und der aktivistische Investor Elliott sollen sich in fortgeschrittenen Übernahmegesprächen mit dem Softwareanbieter befinden.
Ausserdem bewegten Analysten die Kurse. So stiegen die Papiere des Softwarekonzerns Salesforce an der Dow-Spitze um 2,1 Prozent. Experte Tal Liani sieht keine grosse Gefahr, dass das Geschäftsmodell durch KI-Systeme obsolet werden kann. Grosse Unternehmen würden «wahrscheinlich keine Plattformen ersetzen, die ihre Geschäftslogik, Daten, Arbeitsabläufe und Compliance-Plattformen beherbergen».
Dagegen fielen die Aktien von Adobe um 1,7 Prozent, nachdem die Wells-Fargo-Analysten den Softwarehersteller gleich doppelt abgestuft hatten. Die jüngsten Quartalszahlen seien recht verhalten ausgefallen und deuteten darauf hin, dass sich nun deutlichere Risse im Wachstumsprofil des Herstellers von Software für Kreativprofis abzeichneten, hiess es zur Begründung.
Die Analysten der Bank JPMorgan hatten die Papiere von Biogen hochgestuft, was den Aktien ein Plus von 1,6 Prozent bescherte. Experte Christopher Schott schrieb von einer zunehmend vielversprechenden Entwicklung im Jahr 2027. Zudem verwies er auf «verbesserte langfristige Wachstumsaussichten» für das Biotechnologie-Unternehmen.
(cash/AWP/Bloomberg/Reuters)