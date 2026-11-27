06:15
Der SMI wird bei der IG Bank vorbörslich 0,42 Prozent höher gestellt. Am Vortag hatte der Leitindex 1 Prozent fester geschlossen.
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06:00
Eine feiertagsbedingte Ruhepause an der Wall Street hat den asiatischen Börsen am Freitag etwas Erleichterung von den jüngsten Sorgen um den Sektor der Künstlichen Intelligenz (KI) verschafft.
Dennoch blieb der Chip-Konzern Nvidia ein Unsicherheitsfaktor: Die Ratingagentur S&P setzte die Bonitätsnote auf die Beobachtungsliste für eine mögliche Herabstufung. Zudem stoppte das Unternehmen einem Zeitungsbericht der «Financial Times» zufolge Server-Lieferungen in mehrere südostasiatische Länder.
Die japanische Börse tendierte fester: In Tokio legte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 1,7 Prozent auf 58'495,70 Punkte zu und der breiter gefasste Topix notierte 1,8 Prozent höher bei 3819,19 Zählern. Befeuert wurden Spekulationen auf eine baldige Zinserhöhung der japanischen Notenbank durch Daten, wonach die Kerninflation in Tokio im November ein 16-Monats-Hoch erreichte.
Die Börse Shanghai gewann 0,3 Prozent auf 3486,76 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stieg um 0,2 Prozent auf 3909,93 Punkte. In Südkorea zog der Kospi um zwei Prozent an. In den USA preisen die Märkte derweil eine Wahrscheinlichkeit von 99 Prozent für eine Zinserhöhung der US-Notenbank um 25 Basispunkte im Dezember ein.
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05:45
Am Devisenmarkt profitierte der Dollar von der Nachfrage nach sicheren Häfen und den Zinserwartungen. Die US-Währung gewann geringfügig auf 159,22 Yen und legte leicht auf 6,6644 Yuan zu. Zur Schweizer Währung rückte der Dollar etwas auf 0,8336 Franken vor. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,0978 Dollar und zog leicht auf 0,9151 Franken an.
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05:30
Der Goldpreis notiert rund 2 Prozent höher bei 3640 Dollar.
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05:00
Die US-Börsen blieben am Donnerstag wegen des Feiertags Thanksgiving geschlossen. Zur Erinnerung: Am Mittwoch hatte sich der US-Standardwerteindex Dow Jones mit einem Plus von 0,3 Prozent bei 50'182,95 Punkten aus dem Handel verabschiedet. Der breit gefasste S&P 500 verlor 0,3 Prozent auf 7'182,78 Zähler, und der technologielastige Nasdaq gab 0,6 Prozent auf 23'585,80 Stellen nach.
Am Freitag findet an den US-Börsen ein verkürzter Handel statt. Der reguläre Handel beginnt wie gewohnt um 15:30 Uhr MEZ, schliesst aber bereits um 19:00 Uhr MEZ statt wie üblich um 22:00 Uhr MEZ.
(cash/Reuters/AWP/Bloomberg)