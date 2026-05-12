Die Börse Shanghai blieb fast unverändert bei 4227,8 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stieg um 0,3 Prozent ⁠auf 4968,4 Punkte. «Anleger verkauften Chip-Aktien, nachdem sie einen starken Einbruch am südkoreanischen Markt gesehen hatten, der von Kursverlusten bei Chip-Werten angeführt wurde», sagte Kazuaki Shimada, Chefstratege bei IwaiCosmo Securities. Die Aktien von Advantest und Tokyo Electron ‌fielen um jeweils 0,3 Prozent. Die Papiere des Uniqlo-Eigentümers Fast Retailing gaben um 3,2 Prozent nach.Gegen den Trend sprangen die Titel ‌von Ibiden um elf Prozent in die Höhe, nachdem der Hersteller von Smartphone-Komponenten seine ​Jahresumsatz- und Gewinnprognosen angehoben hatte. Der Technologie-Investor SoftBank Group legte vor der Veröffentlichung seiner Quartalsergebnisse am Mittwoch um 3,6 Prozent zu. Von den mehr als 1600 Aktien, die am Prime Market der Tokioter Börse gehandelt werden, stiegen 36 Prozent, während 60 Prozent fielen und drei Prozent unverändert notierten.