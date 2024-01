Die chinesischen Aktienmärkte waren zeitweise auf den tiefsten Stand seit fünf Jahren abgerutscht, ehe Peking in den vergangenen Tagen mehrere Stützungsmassnahmen ergriff. So kündigte Zentralbankchef Pan Gongsheng an, den Reservesatz für Geschäftsbanken (RRR) als geldpolitische Lockerungsmassnahme zu nutzen. Der RRR solle ab 5. Februar gesenkt werden - und zwar um einen halben Prozentpunkt. Je geringer der RRR ist, desto mehr Spielraum haben die Banken zur Vergabe von Krediten an die Wirtschaft.