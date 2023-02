Wo sind die Chancen an den Aktienmärkten noch am besten?

Da sich jeder auf Inflation und das Wachstum fokussiert, macht es Sinn, ganz woandershin zu sehen. So bietet China grosse Chancen. Das Land hat sich geöffnet und befindet sich in einem komplett anderen Stadium als etwa die USA. In China beginnt die Erholung erst. Hat der aufgestaute Konsum die US-Börsen 2021 beflügelt, wird sich dieselbe Entwicklung nun in China ereignen. Die überschüssigen Ersparnisse der Chinesen liegen bei 2,7 Billionen Dollar, 900 Milliarden mehr als vor der Pandemie.