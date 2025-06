Die beste Strategie sei aktuell, so Hartnett, ein ausgewogenes Investment in wachstumsstarke US-Aktien und global unterbewertete Werte («Long US Growth/Long Global Value»). Sollte sich keine Blase im Bereich künstlicher Intelligenz entwickeln, wäre eine Beschleunigung des Gewinnwachstums die wahrscheinlichste positive Überraschung für die Aktienmärkte in den USA und weltweit in der zweiten Jahreshälfte, ergänzte das Analystenteam.