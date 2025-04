Inflation

Ziehen die Preise infolge der Trumpschen Zölle in den USA an? Eine erste Antwort auf diese Frage liefern die Daten zur Entwicklung der Verbraucherpreise in den Vereinigten Staaten. Die nächste Veröffentlichung durch das Arbeitsministerium in Washington erfolgt schon an diesem Donnerstag, allerdings erst für März. Die April-Daten, in denen die von Trump losgetretene Zoll-Lawine erstmals abgebildet werden könnte, sind für den 13. Mai geplant. Aktueller sind die Preisdaten aus anderen Regionen, etwa Deutschland und der Euro-Zone. Das Statistische Bundesamt veröffentlicht seine erste Schätzung für den laufenden Monat am 30. April.