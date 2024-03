Nach langer Durststrecke kommt am Freitag ein neues Unternehmen an die SIX: Galderma, die vor rund fünf Jahren von Nestlé verkauft worden war. Galderma ist auf Hautpflege spezialisiert und mischt im Dermatologie-Sektor mit einem Umsatz von 4,1 Milliarden Dollar an der Weltspitze mit.