Goldman Sachs führend bei Klarna-IPO

Goldman Sachs, das einen Umsatz von 465 Millionen US-Dollar aus der Aktienemission meldete, spielte auch eine Schlüsselrolle bei den Börsengängen von HDB Financial und Figma. Die Bank war führend bei der 1,6 Milliarden US-Dollar schweren Börsennotierung der Klarna Group in New York sowie beim 906 Millionen US-Dollar schweren Börsengang von Figure Technology Solutions. «Wir freuen uns, dass die breit angelegte Erholung des IPO-Marktes an Fahrt gewinnt», sagte Denis Coleman, Finanzchef von Goldman Sachs, in der Telefonkonferenz zu den Quartalsergebnissen.