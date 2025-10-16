Die grössten Banken der Wall Street profitieren von den steigenden Emissionsraten, nachdem eine kräftige Aktienrally den IPO-Markt neu belebt und zu einem zweistelligen prozentualen Anstieg der Beratungserlöse geführt hat.
Morgan Stanley führt das Feld mit einem Umsatzplus von 80 Prozent im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahr an und erzielte einen Umsatz von 652 Millionen Dollar. JPMorgan und Goldman Sachs folgen dicht dahinter, mit einem Umsatzplus von 53 Prozent beziehungsweise 21 Prozent aus der Beratung bei Börsengängen, Aktienverkäufen und anderen Transaktionen auf den Aktienmärkten.
Der anhaltende Anstieg der Emissionsgebühren erfolgte, als die ECM-Aktivität ihren höchsten Stand seit dem Boom während der Pandemie erreichte. Er wurde durch starke Kursgewinne an den Aktienmärkten und einen Rückgang der Volatilität begünstigt. Der MSCI World Index ist seit Jahresbeginn um 15,4 Prozent gestiegen.
Finanzchef von JPMorgan: «Auftragspipeline ist weiterhin robust»
«Das Wachstum der Gebühreneinnahmen in allen Investmentbanking-Geschäften spiegelt eine Belebung der Aktivitäten in allen Produktbereichen wider, insbesondere im Aktienemissionsgeschäft aufgrund des aktiven IPO-Marktes», sagte Jeremy Barnum, Finanzchefvon JPMorgan, in der Telefonkonferenz am Dienstag. «Unsere Auftragspipeline ist weiterhin robust, und die Aussichten sind – ebenso wie das Marktumfeld und die Kundenstimmung – weiterhin positiv.»
Barnum fügte hinzu, dass viele Unternehmen bereits zu Beginn des Jahres mit den Vorbereitungen für den Börsengang begonnen und den Prozess auch dann fortgesetzt hätten, als der Markt nicht mitspielte. «Jetzt sind die Bedingungen viel günstiger, sowohl was die Aktienmarktbewertungen angeht – zumindest bis vor Kurzem – als auch was die relativ geringe Volatilität am Aktienmarkt angeht», sagte er.
Morgan Stanley war massgeblich an den grössten Börsengängen des Quartals beteiligt, darunter der Börsengang von Zijin Gold International in Hongkong für 3,7 Milliarden Dollar, der Börsengang von HDB Financial Services in Mumbai für 1,5 Milliarden Dollar und das Angebot von Figma für 1,4 Milliarden Dollar. «Insgesamt verzeichnete Morgan Stanley mit 29 Prozent das beste Kapitalmarktwachstum seiner Art im Vergleich zum Vorjahr», schrieb Mike Mayo, Leiter der US-Grossbankenforschung bei Wells Fargo Securities.
Der erfahrene Analyst betonte, dass die Einnahmen aus der Aktienemission im Vergleich zu den Mitbewerbern doppelt so hoch seien, was auf die Erholung des IPO-Marktes zurückzuführen sei, der in den Sektoren Technologie, Gesundheitswesen, Finanzinstitute und Industrie eine starke Entwicklung aufweise.
Goldman Sachs führend bei Klarna-IPO
Goldman Sachs, das einen Umsatz von 465 Millionen US-Dollar aus der Aktienemission meldete, spielte auch eine Schlüsselrolle bei den Börsengängen von HDB Financial und Figma. Die Bank war führend bei der 1,6 Milliarden US-Dollar schweren Börsennotierung der Klarna Group in New York sowie beim 906 Millionen US-Dollar schweren Börsengang von Figure Technology Solutions. «Wir freuen uns, dass die breit angelegte Erholung des IPO-Marktes an Fahrt gewinnt», sagte Denis Coleman, Finanzchef von Goldman Sachs, in der Telefonkonferenz zu den Quartalsergebnissen.
Das globale Volumen an Aktien und aktiengebundenen Wertpapieren stieg im dritten Quartal auf 231,3 Milliarden Dollar, verglichen mit 148,3 Milliarden Dollar im gleichen Zeitraum 2024, wie aus Daten der Bloomberg League Table hervorgeht. Wandelanleihen trugen massgeblich zum Anstieg bei, angeführt vom grössten Deal des Jahres, einem 3,2 Milliarden Dollar schweren Angebot der Alibaba Group Holding im September.
(Bloomberg)