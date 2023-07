Das Geldvermögen der privaten Haushalte erhöhte sich im ersten Quartal 2023 um 146 Milliarden Euro auf rund 7,39 Billionen Euro, wie die Bundesbank am Freitag in Frankfurt mitteilte. Damit habe sich die Aufwärtsbewegung des vierten Quartals nach zuvor drei Quartalen mit Rückgängen fortgesetzt. "Die meisten Anlageformen der privaten Haushalte gewannen an Wert", erklärte die Bundesbank. Insgesamt lägen die Bewertungsgewinne im ersten Quartal bei 76 Milliarden Euro. Dabei seien die Kursgewinne von Aktien mit 38 Milliarden Euro besonders kräftig ausgefallen.