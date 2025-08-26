Der Schweizer Börsenkandidat SMG Swiss Marketplace Group hat nach dem ersten Halbjahr seine Jahresprognose bekräftigt. 2025 würden ein Umsatzwachstum von 13 bis 15 Prozent und eine um Sonderfaktoren bereinigte operative Gewinnmarge (Ebitda) im mittleren 50-Prozent-Bereich angestrebt, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. In den ersten sechs Monaten wuchsen die Verkaufserlöse um 14,4 Prozent auf 161,5 Millionen Franken und der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) zog um 34,3 Prozent auf 87,6 Millionen Franken an, entsprechend einer Marge von 54,3 Prozent.