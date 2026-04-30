Der ‌operative Gewinn (Ebitda) sei ‌um fünf ​Prozent auf 1,4 Milliarden Dollar gestiegen, teilte der Börsenkandidat am Donnerstag mit. Der Umsatz legte um zwei ‌Prozent auf 6,4 Milliarden Dollar zu. Das Unternehmen, das dem chinesischen Staatskonzern ​Sinochem gehört, verwies zur ​Begründung auf die Ausrichtung ​auf margenstarke, innovative Produkte sowie anhaltende Effizienzsteigerungen. ‌Das Wachstum sei trotz eines von geopolitischen Unsicherheiten und Handelshemmnissen geprägten Marktumfelds ​erzielt ​worden. Die ⁠USA sind ein Schlüsselmarkt ​für Syngenta. Der ⁠Rivale von Bayer und BASF ‌ist in 90 Ländern aktiv.