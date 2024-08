Dazu gehöre eine Verselbstständigung und möglicher Zusammenschluss mit einem anderen Anbieter, wie drei mit der Situation vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters sagten. Eine weitere Option sei der Verkauf eines Anteils an Finanzinvestoren, erklärte eine der Personen. SIX wolle aber eine Mehrheit an dem Geschäft behalten. Als Vorbereitung für eine mögliche Transaktion sei SIX dabei, die Division Financial Information in eine eigenständige Rechtseinheit einzubringen. Laut den Insidern stecken die Vorbereitungen in einem frühen Stadium, eine Entscheidung sei noch nicht gefallen. Es seien noch kein Finanzberater mandatiert worden.