Mit einem Sparprogramm will der neue Konzernchef Bjorn Sibbern den Schweizer Börsenbetreiber SIX auf Rendite trimmen. SIX peilt bis Ende 2025 den Abbau von rund 150 Stellen an, wie das Unternehmen mit aktuell 4431 Mitarbeitern am Mittwoch mitteilte. Die Gesellschaft sehe Potenzial, ihre Kostenbasis in den nächsten drei Jahren um mehr als 120 Millionen Franken zu senken. Bis Ende 2027 strebe SIX ein Ertragswachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich und eine Verbesserung der operativen Marge (Ebitda) auf über 40 Prozent von 28 Prozent im Jahr 2024 an.