Für 2023 will SIX die Dividende um zwei Prozent auf 5,20 Franken je Aktie anheben, wie das im Besitz von rund 120 Finanzinstituten stehende Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Dies entspricht 101,5 Millionen Franken. Wertberichtigungen auf die Beteiligung am französischen Zahlungsdienstleister Worldline und die 2020 übernommene spanischen Börse BME brockten dem Konzern 2023 einen Verlust von 1,0 Milliarden Franken ein nach einem Gewinn von 185 Millionen Franken im Vorjahr. Auf den Barmittelbestand hatten die Wertberichtigungen allerdings keinen Einfluss.