Die Aktien von Lonza fallen kurz nach der Börseneröffnung am Mittwoch 1,15 Prozent auf 601,80 Franken, während der Gesamtmarkt 0,16 Prozent steigt. Der Rücksetzer folgt auf einen rund 15-prozentigen Anstieg seit Anfang Jahr, die Aktien des Pharmazulieferers stiegen in der Spitze von 534 auf 613 Franken. Überhaupt: Lonza ist der am besten laufende SMI-Titel der vergangenen eineinhalb Jahre.