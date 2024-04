Aktienpotenzial bei ehrgeizigen Wachstumszielen

«In unserem Bewertungsmodell gehen wir für den Zeitraum zwischen 2024 und 2027 von einem jährlichen Umsatzwachstum von rund 12 Prozent aus. Damit liegen wir im Rahmen der Unternehmenszielsetzung, die ein Wachstum zwischen 10 bis 15 Prozent anstrebt», schreibt die St. Galler Kantonalbank in einer Notiz vom Mittwoch. In den Folgejahren erwartet die dortigen Analysten einen graduellen Rückgang des jährlichen Wachstums auf 8,5 Prozent. Bei der operativen Kernmarge auf EBITDA-Ebene wird bis 2027 ein Anstieg auf 26,5 Prozent erwartet, was am unteren Ende des vom Management angestrebten Margenkorridors von 26 bis 28 Prozent liegt.