Demnach hat Buffetts Konglomerat Berkshire Hathaway seit Anfang Jahr Banken-Aktien im Wert von 3,2 Milliarden Dollar verkauft. Darunter sind Anteile an der Citigroup zum Gegenwert von 1 Milliarde Dollar. Und Beteiligungsscheine an der Bank of America für 2 Milliarden Dollar. Insbesondere der Verkauf von Aktien der Bank of America ist bemerkenswert. Denn der US-Finanzgigant gehört zu jenen vier Unternehmen, auf die Buffett eigentlich besonders setzt. Gut 10 Prozent des gesamten Anlagevermögens von Berkshire Hathaway sind in Bank-of-America-Aktien investiert. Nur die Beteiligungen bei Apple und American Express sind wertvoller.