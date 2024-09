Das entsprechende Barometer sank den dritten Monat in Folge und fiel um 1,5 Zähler auf minus 15,4 Punkte, wie die Beratungsfirma Sentix am Montag zu ihrer monatlichen Umfrage unter 1142 Investoren mitteilte. Dies ist der niedrigste Wert seit Januar. Von Reuters befragte Experten hatten lediglich einen Rückgang auf minus 12,5 Punkte erwartet. «Die Euro-Zone steht weiter an der Schwelle zur Rezession», so Sentix-Geschäftsführer Manfred Hübner.