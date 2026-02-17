In der deutschen Wirtschaft hat sich die Stimmung ein ‌Stück weit aufgehellt. Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) hob ihre Konjunkturprognosen deswegen für dieses Jahr an - auf ein Wachstum ‌von 1,0 Prozent von bisher 0,7 Prozent. Wie der ​Verband auf Basis einer Umfrage bei rund 26.000 Unternehmen aus allen Branchen und Regionen mitteilte, sind auch die Exportaussichten verbessert.