Alexander Krüger, Chefökonom Hauck Aufhäuser Lampe:

«Die Erwartungen verbleiben im Höhenflug. Sie dürften vor allem von ​den ​sich füllenden Auftragsbüchern in der ⁠Industrie profitieren. Konjunkturhoffnungen werden wegen der ​geplanten staatlichen Mehrausgaben bestehen ⁠bleiben. Wichtig ist, dass diese nun auch zu einer besseren ‌Einschätzung der aktuellen Lage führen. Diese ist nämlich weiter verbesserungswürdig. Erwartungen allein machen noch keine Konjunktur, ‌auf die Übersetzung in die Produktion kommt es ​an. Das Ringen mit Standortnachteilen bleibt Unternehmen trotz Fiskalpaket erhalten. Alles in allem stehen die Signale auf eine vorsichtige Konjunkturerholung.»