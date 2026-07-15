Gleichzeitig treibt BlackRock seine Expansion in den sogenannten Privatmärkten voran, um sich neue, lukrativere Geschäftsfelder zu erschliessen. Dieses Geschäft ​mit ​alternativen Anlagen wie Unternehmensbeteiligungen oder privater Kreditvergabe ⁠steht jedoch unter stärkerer Beobachtung. So verzeichneten ​Fonds für Privatkredite zuletzt ⁠geringere Zuflüsse und erhöhte Rückgabewünsche von Anlegern. Dennoch sammelte der Bereich im ‌Quartal Nettozuflüsse von 15,4 Milliarden Dollar ein. BlackRock hatte zuletzt mit Zukäufen im Volumen von rund 28 Milliarden Dollar ‌seine Präsenz in diesem Segment massiv ausgebaut.