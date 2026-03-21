«Das Risiko einer Energiekrise - ähnlich wie nach der Ukraine-Invasion im Jahr 2022 - ist damit gewachsen», sagen die Strategen der LBBW. Der Chef der ‌Internationalen Energieagentur (IEA), Fatih Birol, warnte sogar vor der möglicherweise schwersten Energiekrise der Geschichte. Es könne bis zu sechs Monate dauern, die ‌Öl- und Gasflüsse aus der Golfregion wiederherzustellen. Rund ein Fünftel der weltweiten Öl- und ​Gasversorgung sei in der Region blockiert. Politiker und Märkte unterschätzten das Ausmass der Störung, erklärte Birol.