Die Versicherten erhalten die Hälfte der Rendite

Doch wie viel davon kommt den PK-Versicherten, also den Angestellten, zugute? Nicht alles, aber immerhin 3,76 Prozent. Also ziemlich genau die Hälfte. So hoch ist die durchschnittliche Verzinsung des Kapitals, das jede und jeder Versicherte in der PK angelegt hat, zeigt die Statistik. Der Rest wurde grösstenteils dafür verwendet, sogenannte Wertschwankungsreserven aufzubauen, also Polster für schlechtere Zeiten.