Ihr Hauptaugenmerk richten Börsianer auf die US-Einzelhandelsumsätze am Donnerstag. Der private Konsum gilt als Hauptstütze der weltgrössten Volkswirtschaft. Experten erwarten für Juli ein Plus von 0,3 Prozent zum Vormonat. Gleichzeitig werden die Zahlen zu den wöchentlichen Erstanträgen auf US-Arbeitslosenhilfe veröffentlicht. In der alten Woche hatte ein überraschend geringer Anstieg dieser Kennziffer die Rezessionsängste gedämpft.