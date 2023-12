Noch dynamischer geht es derzeit am deutschen Aktienmarkt zu. Das Allzeithoch von 16'528,97 Zählern kommt für den deutschen Leitindex immer mehr in Reichweite. «Die Marke ist das anvisierte Ziel des Dax für den letzten Monat eines durchaus erfolgreichen Börsenjahres», sagt Konstantin Oldenburger, Analyst beim Broker CMC Markets. «Die Inflation kühlt sich ab und die Anleger bleiben optimistisch gestimmt, was einen Kurswechsel der Notenbanken in der Geldpolitik angeht.» Auch wenn die US-Notenbank Fed die wachsenden Erwartungen an mehrere Zinssenkungen im kommenden Jahr nicht erfüllen sollte, könnte die Rally weitergehen, «solange die Wirtschaft weiter wächst und die Unternehmen ihre Gewinne steigern.»