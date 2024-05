Bei der Europäischen Zentralbank gilt eine Zinssenkung auf der kommenden EZB-Sitzung am 6. Juni bereits als so gut wie ausgemacht, weshalb sich die Diskussion inzwischen vor allem um den weiteren Zinspfad dreht. Wie die geldpolitische Ausrichtung der Notenbanker in der zweiten Jahreshälfte ausfällt, dürfte neben den Inflationsdaten auch von der konjunkturellen Entwicklung in der Euro-Zone abhängen. Besonderer Aufmerksamkeit kommt daher den am Donnerstag auf der Agenda stehenden Einkaufsmanagerindizes für Mai zu. Sie gelten als verlässliche Frühindikatoren für die wirtschaftliche Entwicklung. «Angesichts der bislang eingegangenen positiven Signale ist eine weitere Stimmungsaufhellung unter den Einkaufsmanagern wahrscheinlich», prognostizieren die Analysten der LBBW. Am Finanzmarkt wird aktuell mit drei Zinssenkungen der EZB in diesem Jahr gerechnet.