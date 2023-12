In der neuen Woche stehen noch wenige Konjunkturdaten an. In Deutschland eröffnet am Montag der Ifo-Index die Konjunkturdatenwoche. Im November hatte er sich den dritten Monat in Folge aufgehellt. Von Reuters befragte Experten rechnen auch im Dezember mit einer weiteren Verbesserung bei dem wichtigsten Stimmungs-Barometer für die deutsche Wirtschaft. Am Freitag rückt dann die US-Teuerung mit der Publikation des PCE-Deflators wieder in den Fokus: Diese Kennzahl wird von der US-Notenbank als Inflationsmass stark beachtet.