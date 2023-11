Nvidia-Zahlen im Fokus - letzte Schweizer Abschlüsse

Derweil ist die Berichtssaison mehr oder weniger abgeschlossen. Mit Julius Bär und Sonova stehen in der Schweiz noch zwei Blue Chips mit Zahlen an. Schon in dieser auslaufenden Woche spielte die Berichtssaison nur eine untergeordnete Rolle - zumindest in der Schweiz. Es war vor allem die Grossbank UBS, die mit ihrem juristischen Teilsieg in Frankreich das Hauptthema war. Immerhin kämpft sie seit gut zehn Jahren in Frankreich gegen den Vorwurf der Steuerhinterziehung.



International könnten die Zahlen des Halbleiterherstellers Nvidia kommende Woche Strahlkraft haben. Das Unternehmen steht symbolisch für KI-Fantasie, was der Aktie einen unvergleichlichen Lauf in diesem Jahr bescherte und andere Branchenwerte mitzog.