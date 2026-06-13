Die neue Konjunkturdatenwoche eröffnen am Montag die Zahlen zur Industrieproduktion und zum Aussenhandel in der Euro-Zone im April. Am Nachmittag folgen die Daten zur Produktion in der US-Industrie im ​Mai. Am ​Dienstag legt das Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) die Umfrage zur Konjunktureinschätzung der Investoren im Juni vor. ⁠Zur Wochenmitte blicken Anleger auf die endgültigen Zahlen zur Inflationsentwicklung im Euroraum sowie die US-Einzelhandelsumsätze im Mai. Laut den Commerzbank-Experten dürften ​sie zeigen, dass die US-Verbraucher trotz ⁠des starken Benzinpreisanstiegs ihren Konsum nicht deutlich eingeschränkt haben. Am Donnerstag werden unter anderem die wöchentlichen Zahlen zu den Erstanträgen auf US-Arbeitslosenhilfe veröffentlicht. Zum Wochenschluss stehen die deutschen Erzeugerpreise für den vergangenen Monat an. In der Schweiz stehen keine Ergebnispublikationen in der nächsten Woche an.