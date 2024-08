Der Einbruch an den globalen Aktienmärkten von Anfang Monat ist definitiv Geschichte. Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag zum vierten Mal in dieser Woche zugelegt und damit auch die vierte Woche am Stück höher beendet. Vor dem Wochenende markierte der Leitindex SMI bei 12'483,57 gar ein neues Jahreshoch.