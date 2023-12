Angesichts der vielen Feiertage rund um Weihnachten und Neujahr dürfte es am Schweizer Aktienmarkt in der kommenden Woche ruhig zugehen. Strategen gehen davon aus, dass die Anleger - nach der SMI-Rally der vergangenen Monate - zum Jahresstart erst einmal eine abwartende Haltung einnehmen. Die Zinssenkungserwartungen der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank (EZB) seien für das kommende Jahr in den letzten Wochen vermutlich etwas über das Ziel hinausgeschossen, wodurch sich ein gewisses Enttäuschungspotenzial aufbaue, prognostizieren die Analysten der Helaba. «Somit ist an den europäischen Aktienmärkten durchaus mit zwischenzeitlichen Kursrücksetzern zu rechnen.» Luft nach oben habe der Dax aber auch weiterhin, meinen die Experten.