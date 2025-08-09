Zollsorgen bleiben

Die Sorgen über die US-Handelspolitik sind laut Experten jedoch längst nicht vom Tisch. «Trotz der vielen abgeschlossenen Zolldeals bleiben Lage und Grad der Betroffenheit sowie deren wirtschaftliche Auswirkungen unübersichtlich», erläutern die Analysten der Helaba. «Addieren sich Zölle, so dass 27,5 Prozent bei Autos richtig sind, oder gilt hier auch der Zolldeckel von 15 Prozent?», fügt Jochen Stanzl, Chefanalyst beim Broker CMC Markets, hinzu. Nachdem für Japan inzwischen klar sei, dass die 15 Prozent der Deckel für alle Waren sind, sei die Frage im Handel mit Europa bis jetzt nicht entschieden.