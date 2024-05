Stimmungsindikatoren auf dem Prüfstand

Auch von konjunktureller Seite haben die Aktienmärkte aktuell Rückenwind. Jüngst verdichteten sich die Hinweise auf eine Frühjahrsbelebung. Am Montag wird das Ifo-Institut den Geschäftsklimaindex für Mai vorlegen. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hatte sich im April aufgehellt und war so gut wie seit fast einem Jahr nicht mehr.