Zum Wochenschluss stehen die Einkaufsmanagerindizes für den Industrie- und Dienstleistungssektor in Deutschland, der Euro-Zone und in den USA im Januar im Mittelpunkt. Das Barometer für ‍den Euroraum könnte in diesem weiter fallen und damit weiter von seinem Mehrjahreshoch im November abrücken, warnen die Commerzbank-Experten. «Dies spräche gegen eine weitere Belebung der Konjunktur, auch wenn der Rückgang wohl zumindest ​teilweise als eine Normalisierung nach zu optimistischen Zahlen im Herbst zu interpretieren wäre.»