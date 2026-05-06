Die Aktien ‌des weltgrössten Herstellers von Speicherchips ‌stiegen im ​frühen Handel in Seoul um zwölf Prozent, womit die Marktkapitalisierung auf 1500 Billionen Won (etwa 1,03 Billionen ‌Dollar) kletterte. Damit ist Samsung nach dem taiwanischen Konkurrenten TSMC das ​zweite asiatische Unternehmen, das diesen ​Meilenstein erreicht ​hat.