Es ist vor allem das extreme Timing, das Fachleute stutzig macht. Die Wetten wurden oft in letzter Minute platziert - beim Ölmarkt lag zwischen dem ‌massiven Einsatz und Trumps Beitrag in den sozialen Medien nur eine Viertelstunde. Zudem deutet die schiere Grösse der Einsätze auf eine extreme Gewissheit der Händler hin. Wer eine halbe Milliarde Dollar auf ein einziges, unvorhersehbares Ereignis setzt, verfügt über unbegrenzte finanzielle Mittel oder womöglich über geheimes Vorwissen.