"Die Finanzmarktexpertinnen und -experten rechnen auf Sicht von sechs Monaten mit einer Verschlechterung der ohnehin nicht guten Konjunkturlage", kommentierte ZEW-Präsident Achim Wambach die Entwicklung: "Die deutsche Wirtschaft könnte dadurch in eine – wenn auch leichte – Rezession rutschen." Ein Grund für den Rückgang des Stimmungsindikators sei die Erwartung einer noch stärkeren Anhebung der Zinsen durch die Europäische Zentralbank (EZB). Das könnte Kredite, etwa für Investitionen, weiter verteuern. "Ein möglicher Zahlungsausfall der Vereinigten Staaten in den nächsten Wochen erhöht zudem die Unsicherheit bezüglich der internationalen Konjunkturentwicklung", sagte Wambach mit Blick auf den Haushaltsstreit in den USA, dem wichtigsten Abnehmer von Waren "Made in Germany". Dort streiten Demokraten und Republikaner über die Anhebung der Schuldenobergrenze.