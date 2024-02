Hilfe für die exportabhängige deutsche Wirtschaft kommt womöglich aus dem Ausland. «Die US-Wirtschaft schlägt sich besser als erwartet», sagte der Chefvolkswirt der VP Bank, Thomas Gitzel. Auch in China stabilisiere sich die Situation. «Möglicherweise zieht in den kommenden Monaten zumindest in begrenztem Umfang die Auslandsnachfrage nach deutschen Industriegütern an», sagte Gitzel.