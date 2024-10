Nach drei Rückgängen in Folge stieg das Stimmungsbarometer um 1,6 Zähler auf minus 13,8 Punkte, wie die Beratungsfirma Sentix am Montag zu ihrer monatlichen Umfrage unter 1150 Investoren mitteilte. Von Reuters befragte Experten hatten einen weiteren Rückgang auf minus 15,9 Punkte erwartet. Die Euro-Zone sei jedoch weiter in einer misslichen wirtschaftlichen Situation, erklärte Sentix-Geschäftsführer Patrick Hussy. Dies könne man am Teilindex der Umfrage zur Beurteilung der wirtschaftlichen Lage ablesen, der auf ein neues Jahrestief gefallen sei.