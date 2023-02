Das Konjunktur-Barometer stieg im Februar bereits den vierten Monat in Folge - und zwar um 9,5 auf minus 8,0 Punkte. Das teilte die Investment-Beratungsfirma Sentix am Montag zu ihrer Umfrage unter mehr als 1300 Investoren mit. Von Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich mit einer Verbesserung auf minus 12,8 Zähler gerechnet. "Der Anstieg signalisiert, dass eine Rezession vorerst vom Tisch ist", sagte Sentix-Geschäftsführer Patrick Hussy. "Vielmehr gewinnt das Szenario einer Stagnation an Kontur." Die Aussichten wurden so gut bewertet wie seit Februar 2022 - in diesem Monat begann der russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine.