«Damit sind die im April geäusserten Rezessionsbefürchtungen infolge des US-Zollschocks komplett vom Tisch», erklärte die Beratungsfirma Sentix am Montag zu ihrer monatlichen Umfrage unter 1043 Investoren. Der Konjunkturindex für die Euro-Zone stieg demnach im Juli um gut vier Punkte auf plus 4,5 Zähler, das dritte Mal in Folge und damit auf den höchsten Stand seit Februar 2022. Die Anleger bewerteten Lage und Aussichten jeweils besser. Die Juli-Daten signalisierten einen nachhaltigen Aufschwung in der europäischen Wirtschaftsregion, sagte Sentix-Geschäftsführer Patrick Hussy. «Dieser gewinnt an Breite.»