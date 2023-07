Auch das Konjunkturbarometer für Deutschland fiel, und zwar um 7,3 auf minus 28,4 Punkte. Das ist ebenfalls der dritte Rückgang in Folge und auch der niedrigste Wert seit November 2022. "Die goldenen deutschen Jahre sind vorüber", kommentierte DekaBank-Ökonom Andreas Scheuerle die negative Entwicklung. "In keinem anderen Land ist die Stimmung so schlecht, in keinem anderen Land sinkt sie so schnell wie in Deutschland." Der Vorsprung, den die Finanzanalysten der deutschen Volkswirtschaft im vergangenen Jahrzehnt lange eingeräumt hätten, sei schon vor der Corona-Krise verspielt worden.