Die Industriestaaten-Organisation OECD traut der deutschen Wirtschaft im kommenden Jahr lediglich ein Wachstum von 0,7 Prozent zu. Damit wäre Europas grösste Volkswirtschaft das Schlusslicht unter den Industrienationen. Die Euro-Zone insgesamt soll mit 1,3 Prozent nahezu doppelt so schnell wachsen, die USA mit 2,4 Prozent mehr als dreimal so schnell, so die in Paris ansässige Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) in ihrem aktuellen Ausblick.