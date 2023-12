Harte Landung könnte kleine Firmen am härtesten treffen

Doch es gibt nach wie vor Gründe für einen vorsichtigen Umgang mit kleineren Werten. Während die Hoffnung auf eine sogenannte weiche Landung der Wirtschaft die Aktienerholung gestützt hat, fürchten sich einige Anleger vor einer Rezession im Nachgang der Zinserhöhungen. Dies würde wahrscheinlich den Small Caps schaden, die in Abschwungphasen in der Regel überproportional leiden. Seit 1980 lag der Russell 2000 in den sechs Monaten nach dem Höhepunkt des Konjunkturzyklus, also vor einer Rezession, durchschnittlich vier Prozentpunkte hinter dem S&P 500 zurück, wie Daten der Analysefirma Strategas zeigen.