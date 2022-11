Das Barometer für deren Einschätzung zur Konjunktur in den nächsten sechs Monaten sprang im November um unerwartet starke 22,5 Zähler nach oben. Auch nach diesem zweiten Anstieg in Folge verharrt der an den Finanzmärkten stark beachtete Indikator allerdings mit minus 36,7 Punkten tief im negativen Bereich, wie das Mannheimer Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag zu seiner monatlichen Umfrage unter 193 Analysten und Anlegern mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich mit einem Anstieg auf minus 50,0 gerechnet. Die Börsianer bewerteten die aktuelle Lage ebenfalls besser: Dieses Barometer legte um 7,7 um auf minus 64,5 Punkte zu.