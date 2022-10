Zu den konjunkturellen Sorgen komme nun auch noch eine steigende Wahrscheinlichkeit einer Ausweitung des militärischen Konfliktes in der Ukraine hinzu. Und die Umfragedaten für Deutschland signalisieren laut Sentix einen "katastrophalen Zustand der wirtschaftlichen Verfassung". Der Gesamtindex fiel zum vierten Mal in Folge - und zwar um 7,5 Zähler auf minus 37,4 Punkte. Dies ist der tiefste Wert seit März 2009, als Deutschland in den Nachwirren der Weltfinanzkrise steckte. "Der Niedergang, wie er sich in den Sentix-Indizes darstellt, ist jedenfalls beispiellos", erklärte Sentix-Geschäftsführer Hübner.