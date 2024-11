Börsianer blicken im November etwas optimistischer auf die Konjunktur in der Euro-Zone. Das Stimmungsbarometer dazu stieg um 1,0 Zähler auf minus 12,8 Punkte und damit das zweite Mal in Folge, wie die Beratungsfirma Sentix am Montag zu ihrer monatlichen Umfrage unter 1066 Investoren mitteilte.