Bosch-Chef Stefan Hartung sagte der «Zeit» vom ‌Donnerstag, das ‌Wachstum werde sich 2026 in den USA und China abschwächen, und auch für Europa und Deutschland seien die Prognosen nicht gut. Dazu komme der ​kostspielige Stellenabbau. Im vergangenen Jahr sei der ‌Gewinn vor Steuern deutlich niedriger ‌ausgefallen als vom Unternehmen angestrebt und habe auch unter dem Vorjahresniveau gelegen. Schon 2024 war der Betriebsgewinn um ein Drittel auf 3,2 Milliarden Euro eingebrochen. Bosch verschärfte deshalb den Stellenabbau, vor allem in ⁠der Kernsparte Mobility mit der Autozulieferung.